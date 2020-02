Coronavirus : L’OMS annonce une possibilité de contenir le virus

Alors que l’épidémie de coronavirus a fait plus de 2.120 morts, principalement en Chine, le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rappelé jeudi qu’il était toujours possible de contenir cette épidémie et que son agence faisait tout son possible pour y parvenir, a-t-on appris auprès de OnuInfo.

« Nous avons toujours la possibilité de contenir cette épidémie », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse à Genève. « L’OMS fait tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir et nous exhortons la communauté internationale à faire de même ».

Il a précisé que la Chine, épicentre de l’épidémie, avait signalé jusqu’à maintenant 74.675 cas de coronavirus, appelé Covid-19, dont 2.121 décès.

« Les données de la Chine continuent de montrer une baisse des nouveaux cas confirmés. Nous sommes encouragés par cette tendance », a dit le Dr Tedros.

En dehors de la Chine, il y a maintenant 1.076 cas dans 26 pays, avec un total de sept décès. Au cours des dernières 24 heures, l’Iran a signalé cinq cas, dont deux sont décédés. Sur l’ensemble des cas hors de Chine, plus de la moitié se trouvent parmi les passagers du bateau de croisière Diamond Princess, au Japon.

« Le nombre de cas que nous avons dans le reste du monde est inférieur à celui de la Chine. Mais cela pourrait ne pas continuer longtemps », a prévenu le chef de l’OMS.

L’OMS s’efforce notamment de coordonner les efforts pour préparer les pays africains à l’arrivée éventuelle du virus. « C’est là que nous pensons que le virus pourrait constituer un grave danger. C’est pourquoi nous nous concentrons sur les continents et les pays où les systèmes de santé sont plus faibles », a dit le Dr Tedros. La semaine dernière, le premier cas de coronavirus en Afrique a été confirmé quand un cas a été signalé en Egypte.

Le chef de l’OMS a rappelé que le rôle principal de l’agence onusienne était de travailler avec les pays et les partenaires pour coordonner la riposte mondiale.

Une équipe internationale d’experts dirigée par l’OMS est sur le terrain en Chine, travaillant avec leurs homologues chinois, notamment sur la question de la transmissibilité du virus et l’impact des mesures que la Chine a prises.

afrikmag.com

Comments

comments