Coronavirus: Pour éviter d’attraper le virus, Donald Trump demande au Américains de se laver les mains

Alors que le Coronavirus(Covid-19) continue son expansion à travers le monde, le président américain Donald Trump joue la carte de la prudence en donnant quelques consignes pour éviter d’entrer en contact avec ce virus mortel. closevolume_off

Au cours d’une conférence de presse sur cette épidémie mondiale, le président Trump a affirmé que la toute première attitude à adopter c’est d’abord se laver les mains.

«Je le fais beaucoup, de toute façon, comme vous l’avez probablement entendu: lavez-vous les mains. Restez propre. Vous ne devez pas nécessairement saisir chaque barre publique, sauf si vous le devez» a déclaré le locataire de la Maison Blanche.

Le président Trump a indiqué qu’il faut éviter les embrassades surtout avec les personnes qui disent avoir une terrible fièvre ou une grippe terrible:

« Il me serre dans ses bras et m’embrasse. J’ai dit: “Excuse-moi.” Et j’ai commencé à me laver les mains. Vous devez le faire» a poursuivi Donald Trump.

Le président Trump a indiqué qu’une grande propagation du Coronavirus n’était pas exclue aux Etats-Unis.

Rappel, le coronavirus est apparu dans la ville de Wuhan au centre de la Chine, et il a déjà fait de nombreuses victimes. Ce jeudi 27 février 2020, les autorités chinoises ont annoncé 29 décès supplémentaires en une journée, soit le nombre le plus bas jamais enregistré en près d’un mois.

Le virus a déjà atteint l’Europe où plusieurs pays sont touchés. La France a annoncé le premier décès d’un de ses ressortissants, qui ne s’était pourtant pas déplacé dans une région à risque. Aux Etats-Unis, c’est une quinzaine de cas détectés.

