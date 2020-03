Coronavirus : un vaccin annoncé par les scientifiques israéliens

Une fois le vaccin développé, il faudra au moins 90 jours pour achever le processus réglementaire et potentiellement plus pour qu’il entre sur le marché.

Les scientifiques israéliens sont sur le point de mettre sur le marché le premier vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé le ministre des sciences et de la technologie Ofir Akunis. Si tout se passe comme prévu, le vaccin pourrait être prêt en quelques semaines et disponible en 90 jours, selon un communiqué.

« Félicitations au MIGAL (The Galilee Research Institute) pour cette avancée passionnante », a déclaré M. Akunis. « Je suis convaincu que de nouveaux progrès rapides seront réalisés, nous permettant de fournir une réponse nécessaire à la grave menace mondiale de COVID-19 », a-t-il ajouté.

Les scientifiques ont séquencé l’ADN du Covid-19 avant de l’examiner et de constater que le coronavirus de la volaille a une forte similitude génétique avec le coronavirus humain et qu’il utilise le même mécanisme d’infection. Cette parenté augmente la probabilité de parvenir à un vaccin efficace en très peu de temps. « Tout ce que nous devons faire, c’est ajuster le système à la nouvelle séquence », a expliqué Chen Katz. « Nous sommes au milieu de ce processus et nous espérons que d’ici quelques semaines, nous aurons le vaccin entre nos mains », a-t-il ajouté.



Au cours des quatre dernières années, une équipe de scientifiques du MIGAL a mis au point un vaccin contre le virus de la bronchite infectieuse (VBI), qui provoque une maladie bronchique affectant les volailles. L’efficacité du vaccin a été prouvée lors d’essais précliniques effectués à l’Institut vétérinaire.

« Notre concept de base était de développer la technologie et non pas spécifiquement un vaccin pour ce type de virus », a déclaré le Dr Chen Katz, chef du groupe de biotechnologie du MIGAL. « Le cadre scientifique du vaccin est basé sur un nouveau vecteur d’expression protéique, qui forme et sécrète une protéine soluble chimérique qui délivre l’antigène viral dans les tissus muqueux par endocytose auto-activée, provoquant la formation d’anticorps contre le virus par l’organisme. »

L’endocytose est un processus cellulaire au cours duquel des substances sont introduites dans une cellule en entourant la matière d’une membrane cellulaire, formant ainsi une vésicule contenant la matière ingérée.

Lors d’essais précliniques, l’équipe a démontré que la vaccination orale induit des niveaux élevés d’anticorps spécifiques contre le VIB, a déclaré M. Katz.

« Appelons cela de la pure chance », a-t-il dit. « Nous avons décidé de choisir le coronavirus comme modèle pour notre système, juste comme une preuve de concept pour notre technologie. »

Mais après que les scientifiques aient séquencé l’ADN du nouveau coronavirus à l’origine de l’actuelle épidémie mondiale, les chercheurs du MIGAL l’ont examiné et ont découvert que le coronavirus de la volaille présente une grande similitude génétique avec le coronavirus humain et qu’il utilise le même mécanisme d’infection, ce qui augmente la probabilité d’obtenir un vaccin humain efficace en très peu de temps, selon M. Katz.

« Tout ce que nous avons à faire est d’ajuster le système à la nouvelle séquence. Nous sommes au milieu de ce processus, et nous espérons que dans quelques semaines, nous aurons le vaccin entre les mains. Oui, dans quelques semaines, si tout fonctionne, nous aurons un vaccin pour prévenir le coronavirus. »

Le MIGAL serait chargé de développer le nouveau vaccin, mais il devrait ensuite passer par un processus réglementaire, comprenant des essais cliniques et une production à grande échelle, a expliqué M. Katz.

M. Akunis a indiqué qu’il a chargé le directeur général de son ministère d’accélérer tous les processus d’approbation dans le but de mettre le vaccin humain sur le marché le plus rapidement possible.

« Vu l’urgence d’un vaccin contre le coronavirus humain, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer le développement », a déclaré le directeur général du MIGAL, David Zigdon. Le vaccin pourrait « obtenir l’approbation de sécurité en 90 jours », a-t-il ajouté.

Il s’agira d’un vaccin oral, ce qui le rendra particulièrement accessible au grand public, a souligné M. Zigdon.

« Nous sommes actuellement en discussions intensives avec des partenaires potentiels qui peuvent aider à accélérer la phase des essais sur l’homme et à accélérer l’achèvement du développement du produit final et des activités réglementaires », a-t-il ajouté.

afrikmag.com

Comments

comments