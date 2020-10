Coronavirus:“C’est la plus grosse arnaque” Katia Aveiro la sœur de Cristiano Ronaldo après le test positif de CR7

Katia Aveiro a aussi réagi au test positif au coronavirus de la star portugaise Cristiano Ronaldo. La sœur de CR7 estime que la pandémie “est la plus grosse arnaque” qu’elle ait jamais vue.

C’est l’affaire qui secoue le monde du football depuis le début de la semaine. Mardi dernier, la sélection du Portugal a annoncé que Cristiano Ronaldo avait été testé positif à la Covid-19. En rassemblement avec son pays dans le cadre des rencontres de la Ligue des nations, l’attaquant de la Juventus a été placé en isolement. Ce mercredi, il a pris la direction de l’Italie à bord d’un avion médicalisé avec pour destination la ville de Turin où sa quarantaine durera moins de jours qu’au Portugal (10 jours).

Si la sélection portugaise a aussitôt réagi au test positif de sa star en annonçant que le joueur se porte bien, c’est l’émoi chez ceux qui l’ont côtoyé. Entre les joueurs de l’équipe de France qui avaient côtoyé la star quelques heures auparavant et les dirigeants de la Juve, inquiets pour leur bien, sans oublier les supporters portugais. Le clan du joueur n’a pas non plus été en reste. Pour la sœur de Cr7, le Covid_19 n’existe pas et il s’agit d’un complot à l’échelle planétaire. Pour Katia Aveiro, le coronavirus est la plus grosse arnaque du monde.

“Ronaldo est un prophète”

« S’il faut que Cristiano Ronaldo réveille le monde, alors c’est un prophète, il est envoyé par Dieu. Plusieurs milliers de personnes ont cru à cette pandémie, aux tests et aux mesures sanitaires. C’est la plus grosse arnaque que j’ai vue depuis ma naissance. Aujourd’hui, j’ai lu une phrase que j’approuve, et qui disait : ‘Assez de ce monde de marionnettes’. Ouvrez les yeux », a averti Katia Aveiro sur Instagram.

