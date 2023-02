COTE D’ IVOIRE: Des Rwandaises aux côtés des enfants du Centre Don Orione

L’association Abagoré Kv’isonga (la femme au sommet), regroupant des femmes rwandaises vivant en Côte d’Ivoire, étaient aux côtés des enfants du Centre Don Orione de Bonoua le vendredi 10 février 2023. Elles ont, à cette occasion, offert sept fauteuils roulants orthopédiques aux enfants souffrant d’Infirmité motrice cérébrale (Imc). « Nous sommes des mères, nous avons des enfants pour la plupart et pensons à la souffrance d’une mère surtout lorsqu’elle a en charge un enfant Imc. Nous sommes venues soutenir nos sœurs avec le peu que nous avons, nous sommes venues leur témoigner notre amour en tant que mamans et leur dire qu’elles ne sont pas seules. Avec la foi, tout est possible », a déclaré Nicole N’dikumana épouse M’Peng, présidente de ladite association.

Un geste salué par le Père Ricardo Zayaria, directeur adjoint de ce centre. « Ensemble, on n’est jamais seul. Si les femmes se mettent ensemble, elles sont plus fortes. Merci pour ces fauteuils roulants, on en a toujours besoin pour le déplacement des malades qui n’arrivent pas toujours à marcher », a-t-il traduit sa reconnaissance aux donatrices.

Lui emboitant le pas, Dehi Marie Alice, responsable service Imc de cet établissement, s’est félicitée de ce don qui va contribuer fortement à la prise en charge de ces enfants. « Ce don est la manifestation de l’amour. Que Dieu vous aide à avoir davantage pour faire d’autres dons à ceux qui sont dans le besoin », a-t-elle souhaité. Quant à Marthe Rabbiosi, secrétaire générale de la Coalition des organisations unies, facilitatrice de cette activité, elle a encouragé ces femmes rwandaises à toujours œuvrer pour les bonnes causes. Car selon elle, l’on ne peut être heureux tout seul. L’association Abagoré Kv’isonga regroupe une vingtaine de femmes rwandaises vivant en Côte d’Ivoire. Créée en janvier 2022, elle a pour but de les réunir et de poser des actions sociales au profit des personnes vulnérables et en détresse, notamment les femmes et les enfants.

