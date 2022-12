COTE D’ IVOIRE: L’age n’ est pas un obstacle à notre vie

Dans l’enfance, l’adolescence, la jeunesse, on bouge plus, les vaisseaux sont neufs, élastiques, propres – la nutrition des organes est maximale. Avec l’âge, on bouge moins, et nos vaisseaux commencent à se salir. Cela est dû à de nombreux facteurs, pas tous préjudiciables (tels que le tabagisme, une mauvaise alimentation, un environnement médiocre, un mode de vie sédentaire), mais aussi naturels (dépôt de lipides, un processus qui se produit dans tous les organismes).

Le corps humain vieillit. Si vous faites attention et que vous nettoyez vos vaisseaux sanguins, vous avez la chance de vivre au moins 20 ans sans douleurs dans les organes ni douleurs articulaires, et le corps fonctionnera parfaitement. En d’autres termes, le nettoyage des vaisseaux sanguins peut prolonger votre vie et votre santé. Et ce n’est pas qu’une théorie. J’ai recommandé cette méthode à mes patients et je la pratique personnellement. Tous ceux qui ont écouté mes conseils ont dépassé ceux qui ont le même âge. Les vaisseaux sanguins ont la capacité de recueillir les impuretés, en particulier chez les personnes âgées. Pour cela, il n’est pas nécessaire de manger des burgers ou des frites à longueur de journée. Même après avoir mangé une saucisse ou un œuf au plat, une certaine quantité de cholestérol se déposera dans les cellules sanguines, ce qui augmentera avec le temps.

Comments

comments