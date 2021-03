Côte d’Ivoire : 757 nouveaux cas de Covid-19 confirmés ce jeudi

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jeudi

25 mars 2021, 757 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 649 échantillons

prélevés soit 16,3 % de cas positifs, 477 guéris et 5 décès.

A la date du 25 mars 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 42 074 cas

confirmés dont 37 797 personnes guéries, 229 décès et 4 048 cas

actifs.

Le nombre total d’échantillons est de 497 211.

Le 24 mars, 1649 personnes ont été vaccinées avec un total de 29 535

personnes vaccinées contre la COVID-19 du 1 er au 24 mars.

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique invite le personnel de

santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les

personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de

maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au Parc des

Sports de Treichville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner

gratuitement contre la COVID-19.

Fait à Abidjan, le 25 mars 2021.

Dr Eugène AKA AOUELE

Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique

