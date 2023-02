Côte d’Ivoire: une initiative place les jeunes au devant de la lutte contre les MTN en Afrique

Reaching the Last Mile’ (RLM), un portefeuille de programmes de santé à l’échelle mondiale soutenu par le philanthrope Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed, Président des Émirats Arabes Unis, annonce le lancement d’une nouvelle initiative visant à mobiliser les jeunes en faveur de l’élimination des maladies tropicales négligées (MTN) en Afrique.

Cette nouvelle initiative s’emploie à bâtir un réseau d’organisations dirigées par des jeunes engagés dans l’élimination des MTN au sein de leurs communautés et de leurs pays à travers des actions de plaidoyer, au niveau national.

La phase pilote de ce projet sera imolémentée au Sénégal et au Niger sur une période de 15 mois.

“Il n’est pas exclu qu’elle soit étendue à d’autres pays par la suite”, annonce Speak Up Africa dans une note explicative consultée par l’AIP le samedi 4 février 2023.

Grâce à cette initiative, les organisations bénéficieront d’un financement, d’un programme de mentorat et d’une formation, nécessaires pour contribuer aux instances de prises de décision, participer à l’élaboration de politiques et créer le changement qu’elles envisagent dans leurs communautés.

Elle fournira 250.000 USD en subventions et formations à un minimum de 10 organisations dirigées par des jeunes dans ces deux pays.

Le réseau de soutien s’attèlera également à unifier et amplifier les voix des organisations dirigées par des jeunes en leur permettant de nouer des liens avec des pairs poursuivant la même vision, partager des connaissances et des solutions, et les faire bénéficier à leurs communautés.

Les MTN sont un groupe de 20 maladies transmissibles que l’on peut prévenir et traiter, mais qui continuent d’affecter plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde, dont un milliard d’enfants, précise-t-on.

Il s’agit notamment de l’ onchocercose ou cécité des rivières, la lèpre, l’éléphantiasis (filariose lymphatique), la maladie du ver de Guinée et la rage.

« A notre portée »

”L’élimination des MTN en Afrique est à notre portée. En promouvant le leadership des jeunes, nous pouvons éradiquer les MTN, sauver des vies et contribuer à protéger la santé et le bien-être des générations futures. Nous sommes ravis de nous associer à Speak Up Africa pour faire entendre leurs voix et accélérer les progrès en matière d’élimination des MTN ”, déclare le représentant de Reaching the Last Mile, Nassar Al Mubarak, cité par un communiqué parvenu à l’AIP.

Pour lui, “cette initiative est le fruit de plusieurs décennies d’engagement des Émirats Arabes Unies pour l’élimination des MTN et l’émancipation des jeunes pour la création d’un monde plus sûr, plus sain et plus égalitaire ».

La directrice exécutive de Speak Up Africa, Yacine Djibo, souligne pour sa part qquune autre ambition de ce projet est « déclencher une action collective et maximiser le pouvoir de la jeunesse africaine, souvent négligée lors des discussions et des processus décisionnels ».

Près de 40 % de la charge mondiale des MTN est supportée par l’Afrique.

L’Initiative pour le leadership des jeunes s’inscrit dans un cadre plus large visant à se rapprocher des objectifs fixés dans la feuille de route 2030 de l’OMS sur les MTN, qui vise à réduire de 90 % le nombre de personnes nécessitant un traitement pour ces maladies et éliminer au moins une MTN et deux maladies dans au moins 100 pays.

À ce jour, 47 pays ont éliminé au moins une MTN, ce qui montre que les progrès sont réalisables et possibles.

Comments

comments