Côte d’Ivoire :Amadou Gon Coulibaly testé négatif au coronavirus

Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l’État est testé négatif au coronavirus. L’information a été donnée ce lundi 30 mars 2020 par ses services de la Primature.

‘Le Premier ministre tient à rassurer les Ivoiriens qu’il a été testé négatif au Coronavirus, à deux reprises, le jeudi 26 mars et le samedi 28 mars 2020″, précise la note de la Primature ivoirienne.

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly était en auto-confinement depuis le lundi 23 mars 2020. Il l’en a décidé ainsi après avoir été en contact avec une personne atteinte de Coronavirus. C’est l’information qui a émané du communiqué de la Primature. »J’ai été récemment en contact avec une personne qui vient d’être déclarée positive au Covid-19. En conséquence, et conformément aux mesures de précaution en vigueur, j’ai décidé de me mettre en auto-confinement, bien que ne présentant aucun symptôme », avait déclaré le Premier ministre Gon lui-même sur sa page Facebook.

Pour des observateurs, l’annonce de cet auto-confinement d’Amadou Gon Coulibaly n’était rien d’autre qu’ une stratégie de communication. Selon eux, pour avoir été celui qui a soustrait de la quarantaine imposée par l’État, certains voyageurs venus des pays dans lesquels il y a au moins cent personnes infectées, il avait voulu rediriger l’attention de l’opinion. Rien n’est moins sûr.

En effet, cette mise en quarantaine ratée a concerné, entre autres élites, des enfants d’Adama Bictogo directeur exécutif du RHDP, l’épouse d’Alain-Richard Donwahi ministre des Eaux et forêts, la famille d’Asalfo, lead vocal du Groupe Magic System et conseillé économique et social, Jacques Anoma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et le footballeur Max Gradel. Une information sur un site sénégalais annonçait qu’Amadou Gon Coulibaly était déclaré positif au coronavirus. Une pure affabulation.

Souleymane Sakrou Gon Coulibaly, cadet du Premier ministre était monté au créneau pour dénoncer une rumeur. »Amadou Gon Coulibaly se porte bien et même très bien. Mais ayant été récemment en contact avec quelqu’un qui vient d’être déclaré positif au Covid-19, il a préféré la prudence. Se confiner. Merci Baba pour ce sens de la responsabilité. On le dira jamais assez, restons chez nous ! Évitons tout contact ! Ça peut nous sauver et sauver plein de personnes ! », a clarifié Souleymane Sakrou Gon Coulibaly.

Apportant ainsi un démenti ferme à toutes ces nouvelles alarmistes qui ont foisonné sur certains forums sur les réseaux sociaux. Notons que la Côte d’Ivoire compte à ce jour, 165 personnes sont atteintes du coronavirus ( COVID 19) dont quatre guéris selon les informations du ministère de la Santé et de l’hygiène publique.

Avec Afriksoir

