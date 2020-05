Côte d’Ivoire : ce que vous ne savez pas du nouveau bilan de la Covid-19

Le coronavirus à l’origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s’est désormais répandu sur toute la planète.

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi 11 mars un premier cas de coronavirus en Côte d’Ivoire, une personne ayant séjourné en Italie. Il s’agissait d’un homme de 45 ans de nationalité ivoirienne, dont les symptômes avaient été détectés et dont le diagnostic de Covid-19 a été confirmé mercredi, a précisé le ministre ivoirien de la santé Aka Aouélé dans un communiqué. Le malade a été signalé guérit quelques jours plus tard.

Ce jeudi 21 mai 2020, c’est-à-dire deux mois plus tard, le bilan de la Côte remonte fortement ce jour.

Le pays compte désormais 2 301 cas confirmés dont 1 100 personnes guéries, 29 décès et 1 172 cas actifs. La nouvelle vient de tomber à travers un communiqué du Dr Eugène AKA AOUELE, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique. Aujourd’hui, 70 nouveaux cas de Covid-19 sur 1055 échantillons prélevés soit 6,6% de cas positifs, 17 guéris et 00 décès.

MAIS COMMENT SOMMES-NOUS ARRIVÉS A LA?

Il y a maintenant 02 mois, l’Etat ivoirien enregistrait son premier cas. Le ministère de la santé fit un communiqué dans lequel il appelait au respect des mesures d’hygiène.

Le Lundi 16 Mars, un communiqué du président de la république de Ci prenait des mesures supplémentaires à la suite de la réunion du Conseil National de Sécurité dont la fermeture de tous les établissements d’enseignement pour une période de 30 jours à compter du 16 mars à minuit et la suspension pour une période de 15 jours renouvelable, à compter du 16 mars 2020 à minuit, de l’entrée en Ci des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de Covid-19.

Le Mardi 16 Mars, des vidéos circulaient sur la toile montrant l’arrivée d’une soixantaine de personnes asiatiques sur le sol ivoirien. Dans le même temps, 3 vols de France atterrissent à Abidjan. On les retrouvera tous par la suite dans des vidéos filmées par les internés à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports d’Abidjan(INJS).

Des personnes relataient à travers ces vidéos que des personnalités comme le joueur ivoirien Max Gradel, la femme du chanteur Asalfo, les enfants du ministre Adama Bictogo ont eu l’autorisation de se faire confiner à domicile. Le jour suivant, d’autres vidéos enflammait la toile disant principalement qu’il n’y avait aucunes mesures hygiéniques et médicales à leur arrivée sur le site.

Les ivoiriens n’ont pas manqué de crier au scandale. D’où l’existence de ce nouveau bilan en Côte d’Ivoire.

Toute fois, le Gouvernement appel au respect stricte des mesures barrière contre la propagation de la COVID-19. Et met à la disposition du public les adresses suivantes: le 101, le 119, le 125 et le 143 ou de vous rendre dans un centre d’accueil et de dépistage.

Sapel Moné

