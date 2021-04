Côte d’Ivoire : c’est officiel, Dr Aka AOUÉLÉ quitte définitivement le ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique

En Côte d’Ivoire le Dr Aka AOUÉLÉ a quitté lundi le ministère de la la Santé, de l’Hygiène Publique.

La cérémonie de passation de charge au Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle s’est tenue au cabinet du dit-ministère, entre le nouveau ministre et l’ex ministre devenu président du Conseil Economique, Social et environnemental et culturel.

“J’ai passé la main à mon successeur M. DIMBA PIERRE qui aura la charge de diriger ce département ministériel.

La cérémonie de passation de charge s’est tenue ce lundi 12 avril 2021, au 13ème étage de la tour C, à la salle de conférence du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle”, confirme l’ex ministre Dr Aka AOUÉLÉ.

Sapel MONE

