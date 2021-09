Côte d’Ivoire: Charles Konan Banny évacué en France

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’ancien Premier Ministre Ivoirien, Charles Konan Banny. L’ex Président de la Commission Dialogue Vérité et réconciliation, a été selon plusieurs sources concordantes, évacué en France pour des raisons de santé lié au Covid-19. L’information fait déjà le tour des réseaux sociaux. La classe politique ivoirienne ainsi que de nombreux internautes ivoiriens lui ont souhaité un prompt rétablissement.

Après la dissolution de la CDVR qu’il présidait, l’ancien Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ( BCEAO), s’était quelque peu effacé de la scène politique ivoirienne. Mais il se prononçait le plus souvent via sa page Facebook sur les sujets d’intérêts public. Membre du Bureau politique du parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), il est l’un des plus fidèles au Président Henri Konan Bédié. En attendant des nouvelles sur son état de santé, les ivoiriens, ainsi que sa famille retiennent leur souffle.

