Côte d’Ivoire : Cing (05) nouveaux cas confirmés positifs ce jour au coronavirus

POINT DE LA SITUATION DE LA MALADIE A CORONAVIRUS (COVID 19)

DU 20 /03/ 2020 SELON LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Cing (05) nouveaux cas ont été confirmés positifs ce jour au coronavirus portant le nombre

des cas confirmés à quatorze (14) dont un guéri. Il s’agit de :

1. Un homme de nationalité française ågé de 36 ans résidant à Marcory résidentiel qui

a effectué un séjour en France pour un mariage d’où il est revenu le 15 mars 2020 avant de

présenter un syndrome pseudo grippal. Il est l’époux d’un cas confirmé positif ;

2. Une dame de 36 ans de nationalité française, résidant à Marcory résidentiel, qui a

voyagé avec son époux en France pour un mariage et qui est revenue avec lui;

3. Une dame, Ivoirienne, ågée de 40 ans, rėsidant à Yaou, sous-préfecture de Bonoua,

qui a présenté une toux à son retour d’un voyage en France le 14 mars 2020:

4. Un homme de nationalité Libanaise, ågé de 38 ans, ayant voyagé en France d’où il

est revenu le 12 mars 2020. Suite à ce voyage, il a présentė une fièvre et une toux qui ont

nécessité un prélèvement;

5. Un homme de nationalité Libanaise, ågé de 49 ans, qui a effectué un voyage au

Liban d’où il est revenu le 05 mars 2020.

Tous ces patients testės positifs au Covid-19, sont dans un état stable, La recherche de tous

leurs contacts est en cours.

Depuis le communiqué du Conseil National de Sécurité, le point des voyageurs Ivoiriens ou

non Ivoiriens résidents permanents en provenance des pays ayant plus de 100 cas est de

1213. Hier deux cas suspects ont été prélevés.

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a rencontré ce jour les ambassadeurs de 12 pays, en compagnie des Ministres des Ivoiriens de l’étranger, de l’assainissement et de la salubrité, des représentants des Ministres des transports et des Affaires Etrangères pour leur faire le point des activités menées par la Côte d’Ivoire pour riposter à l’épidémie de maladie à coronavirus (Covid-19)

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique exhorte les populations à respecter les mesures sanitaires, en particulier le lavage régulier des mains, éviter les grands

rassemblements et limiter les mouvements inutiles.

Les principaux symptômes du Covid-19 sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires.

Quiconque éprouve ces symptômes doit appeler le numéro gratuit

143, ou le 50 08 08 86 ou contacter un professionnel de la santé

Dr Aka Aouélė

