Côte d’Ivoire / COVID-19 : 21 536 personnes guéries,133 décès et 273 cas actifs

La propagation du virus, est de plus en plus évidente en Côte d’Ivoire. Le dernier bilan du ministère en charge de la santé et de l’hygiène publique fait état de 1 536 personnes guéries,133 décès et 273 cas actifs à ce jour.

Selon le communiqué signé par Dr Eugène AKA AOUELE, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jour

mardi 22 décembre 2020, 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 841

échantillons prélevés soit 1,2% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès.

A la date du 22 décembre, la Côte d’Ivoire compte donc 21 942 cas

confirmés dont 21 536 personnes guéries, 133 décès et 273 cas actifs.

Le nombre total d’échantillons est de 246 969.

