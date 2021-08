Côte d’Ivoire/ Covid-19: 253 nouveaux cas et 4 décès à la date du 18 Août 2021

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a enregistré, le mercredi 18 août 2021, 253 nouveaux cas de Covid-19, 4 décès et 192 personnes guéries sur 4241 échantillons, soit 6% de cas positifs.

A ce jour, le pays compte 52 836 cas confirmés dont 51.772 personnes guéries, 369 décès et 695 cas actifs. A cet effet, le nombre total d’échantillons prélevés est de 847.957.

Afin de freiner la propagation du virus dans le pays, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle invite les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner de façon gratuite et volontaire dans les différents centres.

Surtout n’oublions pas les mesures barrières.

fratmat.info

