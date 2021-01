Côte d’Ivoire/ Covid-19 : le port du masque désormais obligatoire partout

En Côte d’Ivoire la situation liée à pandémie de covid-19 est inquiétante. A la date du mercredi 20 janvier 2021, la pays enregistrait plus de 25 597 cas confirmés dont 23 867 personnes guéries, 142 décès et 1 588 cas actifs.

Ce jeudi, au Palais de la Présidence de la République, un Conseil National de Sécurité (CNS) s’est ténu. Cette importante rencontre sur la situation relative à la COVID-19 en Côte d’Ivoire a été présidé par le Président de la République, Alassane OUATTARA. D’importantes décisions ont été prises.

Au titre de l’évolution de la Pandémie de coronavirus 2019 ( Covid-19), le ministre de la santé et de l’hygiène publique, le Dr Aka Aouéle a fait le point de la situation . Afin de maîtriser et juguler cette augmentation, sur proposition du comité de veille de la COVID-19, le Conseil National de Sécurité ( CNS), après analyse a décidé l’intensification du contrôle de l’obligation du port de masque notamment dans les transports en commun, les services publics et privés et tous les espaces publics. Le CNS annonce la strict application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières.

Sapel MONE

Comments

comments