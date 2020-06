Côte d’Ivoire/Covid-19: les Usa dotent 400 équipes de recherche en matériels de protection individuelle

Le Système des Nations Unies pour le Développement, dans son appui multisectoriel à la riposte à la pandémie s’aligne sur les priorités stratégiques des différents plans de réponse gouvernementaux contre le Covid-19 en Côte d’Ivoire.

C’est donc fort de cela que le Ministère de la santé et de l’Hygiène publique, l’Oms, l’Unicef, l’Unfpa et les principaux acteurs du secteur de la santé ont procédé, du 14 au 20 juin 2020, à une évaluation conjointe de la capacité de réponse à la pandémie des 31 districts sanitaires de Côte d’Ivoire. Cette évaluation conjointe, selon les experts en la matière permettra d’adapter le plan de riposte et de renforcer la capacité de préparation et de réponse des districts sanitaires du pays. L’Unicef poursuit la formation des agents de santé communautaires (ASC) grâce à la plateforme de formation en ligne hébergée conjointement avec l’Institut national de santé publique. Ainsi, 450 ASC ont déjà été formés et 2 123 ASC sont en cours de formation pour la surveillance, la détection des cas suspects et la recherche des contacts. Les ASC diffuseront également des messages sur la nutrition dans le contexte de la Covid-19 et aideront à dépister la malnutrition.

Aussi, en vue de renforcer la capacité de recherche des contacts dans les districts sanitaires, 400 équipes de recherche des contacts nouvellement constituées ont-ils reçu, à travers le soutien de l’Unicef, l’Oms et l’IRC, des kits composés d’équipements de protection individuelle, d’équipements d’hygiène, d’outils de mesure de la température et de collecte de données et de surveillance des cas.

Dans la même veine, L’Unfpa a renforcé les capacités opérationnelles du Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant grâce à la remise d’équipements sanitaires et de matériels informatiques et de connexion internet aux plateformes de lutte et de prise en charge des victimes de violence basée sur le genre et des espaces amis des femmes pour la consolidation de la paix. D’une valeur de 43 millions FCFA, ces équipements comprennent des thermomètres, bavettes, du matériel de lavage des mains, des ordinateurs et outils de connexion internet, un call center et un groupe électrogène.

Brigitte GBAGBO avec (Sercom SNUD-Côte d’Ivoire)

