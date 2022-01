Côte d’Ivoire / covid19 :le ministre de la santé et de l’hygiène publique fait le point de la situations

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a enregistré hier samedi 8 janvier 2022, 411 nouveaux cas de Covid-19 sur 6 286 échantillons prélevés soit 6,5 % de cas positifs, 1 485 guéris et 1 décès.

A la date du 8 janvier 2022, la Côte d’Ivoire compte donc 76 732 cas confirmés dont 65 721 personnes guéries, 733 décès et 10 278 cas actifs.

Le nombre total d’échantillons est de 1 276 661.

Le 7 janvier, 25 136 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 7 339 282 doses du 1er mars 2021 au 7 janvier 2022.

Le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire.





M. Pierre DIMBA

Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique

et de la Couverture Maladie Universelle

