Côte d’Ivoire : Fermeture de l’Hôpital Général d’Abobo Sud à compter du 31 Août 2020, pour réhabilitation d’une durée de 12 mois

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique a informé, vendredi 28 août 2020, l’opinion publique nationale et internationale via un communiqué de presse, que l’Hôpital Général d’Abobo Sud sera fermé à compter du 31 Août 2020, pour réhabilitation d’une durée de 12 mois.

Cette décision a été prise au regard de l’état de dégradation avancé des infrastructures et des équipements de cet établissement stratégique et très sollicité. Cette fermeture était prévue intervenir dès la livraison du CHR d’Abobo Nord réhabilité et fonctionnel.

Toutefois, la continuité des services sera assurée dans les centres de santé avoisinants, principalement le CHR Abobo nord et l’HG d’Anyama.

Sapel MONE

