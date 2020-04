Côte d’Ivoire: « La consommation du tabac expose davantage au Coronavirus », Mamadou Samba

Le directeur général de la Santé, Pr Mamadou Samba, a indiqué vendredi, que la consommation du tabac expose plus les fumeurs au Coronavirus parce que le tabac affaiblit le système respiratoire.

« Le tabac provoque des maladies respiratoires et touche les poumons. Or le Covid 19 est une maladie respiratoire. Donc les fumeurs sont des sujets à grand risque car la consommation de tabac augmente le risque de développer les formes sévères du Covid 19 », a indiqué Pr Samba, au cours de la conférence de presse journalière tenue au cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Pour lui, il faudrait donc que les fumeurs profitent de cette situation pour arrêter de fumer pour être à l’abri du Covid 19. « Même l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé d’arrêter de fumer pendant cette période pour éviter de contracter le Coronavirus parce que le tabac affaiblit notre système respiratoire. Le tabac est aussi un danger pour notre santé», a-t-il ajouté.

A côté du tabac, le directeur général de la Santé a souligné que la consommation abusive de l’alcool favorise également plus l’installation du Covid 19. Il déconseille alors d’éviter de boire pendant cette crise sanitaire que traverse notre pays tout en soulignant que « le koutoukou » ne peut pas sauver du Coronavirus.

Pour prévenir la propagation du coronavirus, le professionnel de la santé recommande à la population d’appliquer strictement les mesures barrières. Il s’agit entre autres, du lavage systématique des mains avec du savon et de l’eau ou du gel hydro-alcoolique, de se protéger avec un cache-nez, d’éviter tout contact physique avec son interlocuteur et de se tenir à une distance d’un mètre de lui, et de tousser ou d’éternuer soit dans le creux du coude ou dans un mouchoir propre et s’en débarrasser dans une poubelle.

D’ailleurs, devant l’apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, il faut contacter en toute urgence les numéros gratuits suivants : 143, 101, 125 et 119.

La Côte d’Ivoire a enregistré, vendredi, 24 nouveaux cas d’infection au coronavirus, portant à 218 le nombre de personnes infectées par cette pandémie dans le pays, a annoncé le directeur général de la Santé, Mamadou Samba.

Ces nouveaux cas d’infection ont été détectés dans un échantillon de 226 individus prélevés, a précisé M. Samba, lors d’un point de presse, signalant 4 nouvelles guérisons, portant à 19 le nombre total de personnes guéris.

