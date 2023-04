Côte d’Ivoire: La Fondation BGFIBank fait don d’un bloc sanitaire à Anoumabo

Magic System – Un bloc sanitaire d’une valeur de 33 500.000 Fcfa et dédié au diagnostic et au traitement des malades de la tuberculose a été inauguré jeudi 13 avril 2023, à Anoumabo à Marcory au Sud d’Abidjan.

Le groupe Magic System toujours aux côtés des populations d’ Anoumabo

Cette cérémonie couplée par la remise d’un groupe électrogène offerts au centre de santé communautaire d’Anoumabo ( commune de Marcory) s’est tenue en présence du Directeur Général de BGFIBank Côte d’Ivoire, M. Malick NDIAYE, le Secrétaire Exécutif de la Fondation BGFIBank, Mme Manying GARANDEAU et le Président de la Fondation Magic System, M. Salif TRAORE, dit Asalfo.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat conclu en août dernier entre les deux fondations.

Cette cérémonie a eu lieu en présence de la directrice régionale de la Santé d’Abidjan, Dr Soltier Coulibaly représentant le Ministre de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle, du représentant du député-maire de la commune de Marcory, du Dr Aman N’Guessan Bernard directeur de l’établissement récipiendaire, de la notabilité villageoise et de bon nombre d’invités.

Le projet entièrement financé par la fondation BGFIBank et qui a nécessité 04 mois de travaux vient donc de se concrétiser avec la création, la construction et l’équipement d’un espace de réception et de soins destinés aux personnes atteintes de la tuberculose. Le Directeur Général de BGFIBank Côte d’Ivoire, à l’occasion, s’est dit heureux de l’aboutissement du projet qui à l’en croire, permettra aux patients souffrant de la tuberculose de bénéficier de soins appropriés et, dans de bonnes conditions.

Jean-Louis Boua, directeur exécutif de la Fondation Magic System a également indiqué que la construction du bâtiment répond à leur volonté d’offrir des conditions propices à la prise en charge des malades, et à réduire considérablement le taux de prévalence du fléau. « Nous avons à cœur de faire en sorte que les patients ne soient plus dans la promiscuité » a-t-il ajouté.

« Ce don revêt une importance particulière dans l’atteinte des objectifs du Groupe BGFIBank en matière de responsabilité sociétale, car il constitue un vecteur de démocratisation de l’accès au mieux-être, un facteur d’intégration, et de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales », a rappelé M. Malick NDIAYE