Côte d’Ivoire : la ville Duékoué enrégistre un premier cas de coronavirus

Cissé Ibrahima, préfet de la région du Guémon a ordonné la fermeture du grand marché de la ville de Duekoué, capitale de la région. Et pour cause, la région dirigée par Serey Doh enregistre un cas confirmé de Covid-19 sur près de dix personnes prélevées et la promiscuité dans le marché.

L’annonce du cas confirmé a été faite par le Directeur régional de la santé et de l’hygiène publique, Amani Boni Aimé, ce mardi en présence de la presse locale. C’est avec l’accord du préfet de la région du Guémon, préfet du département de Duékoué, Cissé Ibrahima, et des responsables sanitaires de la région que cette annonce a été portée à la connaissance de la population. Selon le Directeur régional, il s’agit du premier cas enregistré à Duékoué. Des indiscrétions nous font savoir que le patient est du sexe masculin et vient d’Abidjan.

<>, fait savoir une source jointe à Duékoué. Les responsables sanitaires et le comité de lutte contre les pandémies disent garder confidentielle, toute information sur le cas confirmé. Aussitôt, su, le préfet de région a ordonné la fermeture du marché pour un traitement sur trois jours avant la réouverture. Aussi, des dispositions ont-elles été prises pour que le malade soit pris en charge. La population à l’annonce sur la radio locale est prise de peur, selon un contact sur place.

<>, suggère un confrère joint par téléphone.

La Côte d’Ivoire compte à ce jour 168 cas confirmés dont six guéris et un décès dus à la maladie à coronavirus COVID 19.

