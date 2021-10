Côte d’Ivoire: le ministre en charge des sports s’engage a lutter contre le cancer du sein

Ce samedi 23 octobre 2021 au complexe sportif de l’Agora de Koumassi, le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive Paulin Claude DANHO à procédé au lancement officielle de la journée d’animation sportive dédiée à la femme.

L’objectif de cette activité est d’inciter les femmes à s’approprier les vertus de la pratique volontaire et régulière des activités physiques et sportives et des jeux traditionnels pour le bien être et la cohésion sociale.

Et cette activité se déroule sur toute l’étendue du territoire national.

Vêtues de tee-shirts de couleur blanche ou l’on peut lire ”Octobre Rose” ,les femmes venues en grande nombre ont pris d’assaut l’Agora de Koumassi.

A cette occasion, le Ministre Paulin Claude DANHO à partager sa contribution pour la lutte contre le cancer du sein tout en insistant sur la palpation quotidienne. Il a ensuite invité les femmes à effectuer leur dépistage afin de remédier à ces maux.



“A l’occasion de l’octobre rose, nous avons instruit nos directeurs régionaux et départementaux en charge des sports d’organiser sur tout le territoire national des activités de sensibilisation sur le cancer du sein à travers le sport”, a soutenu le patron du sport ivoirien.

Melv Le Sage

