Côte d’Ivoire : Le Ministre Patrick ACHI déclaré guéri du Covid-19

Le Ministre Patrick ACHI déclaré guéri du Covid-19.C’est l’information qu’il laisse à ses proches sur les réseaux sociaux.

“Chers Amis,

Je vous remercie sincèrement, vous tous, qui m’avez témoigné votre soutien dans cette épreuve.

Je n’ai pas pu répondre à tous vos messages et appels car contraint au strict repos qu’imposait mon état. Je voudrais remercier pour leur engagement et leur professionnalisme les équipes du Pr Eholié et du Pr Dosso qui m’ont suivi et grâce auxquelles je suis à présent déclaré guéri après deux tests négatifs.

Je suis ainsi très heureux de reprendre à nouveau toute ma place parmi vous et tout particulièrement dans ce combat collectif contre cette pandémie.

Sincèrement” Patrick ACHI

