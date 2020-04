Côte d’Ivoire : le nombre de cas positif au coronavirus passe de 179 à 190 en 24 h

Point de la situation de la maladie à coronavirus (COVID-19) du 1er Avril 2020.

Mercredi 1er Avril 2020, onze (11) nouveaux cas d’infection à COVID-19 ont été enregistrés, portant à cent quatre-vingt-dix(190), le nombre total de cas confirmés, avec neuf (9) guéris et un (1) décès.

Ces 11 cas sont localisés dans la ville d’Abidjan, et plus précisément à Cocody avec 45%.Pour l’intérieur du pays, l’on note à ce jour, 11 cas confirmés.

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique renouvelle son appel au strict respect des mesures de prévention individuelles et collectives qui ont pour but de freiner la propagation de la pandémie.

Ministère de la Santé Publique

