Cote d’ivoire: le Premier Ministre inaugure le nouveau CHR de San Pedro

San Pedro, le 06 avril 2022 – Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a inauguré le 06 avril 2022, le nouveau Centre Hospitalier Régional (CHR) de San Pedro devant accroître les performances du système sanitaire du pays et faciliter l’accès des populations aux soins.

L’ouvrage est construit sur une superficie de 8,1 hectares, dans un espace de 11 500 m². Avec une capacité de 110 lits, il est équipé de matériels et d’un plateau technique de pointe.

L’ établissement regroupe 16 blocs, incluant différents services. Outre l’administration, on y a une pharmacie externe, trois blocs opératoires et des entités diverses. Au nombre de celles-ci, on compte des services d’hospitalisation, de réanimation, de gynéco-obstétrique, de radiologie, d’ophtalmologie, des cabinets dentaires, etc.

Le coût des travaux s’élève à 29,1 milliards de FCFA, dont 10,5 milliards pour les équipements médicaux.

Plus tôt dans la matinée, le Chef du gouvernement a procédé à l’inauguration du nouvel Hôpital Général de Méagui.

