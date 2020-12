Côte d’Ivoire: le RHDP doit éviter que Guikahué meure en prison comme le cas de la Guinée

En détention à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan, Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA a été évacué en France pour y recevoir des soins. Au moment où le RHDP relance la question de la réconciliation nationale, la dégradation de la santé de ce proche de Henri Konan Bédié fait craindre l’exemple Guinéen.

Évacué en cardiologie au CHU de Treichville, Maurice Kakou Guikahué semble être mal en point. C’est la réalité que traduit son évacuation en France, quelques semaines après son arrestation. Aujourd’hui, à un moment où la Côte d’Ivoire veut se donner une nouvelle chance sur le chemin de la réconciliation nationale, il n’y a qu’à souhaiter une nette et prompte amélioration de la santé du numéro 2 du parti de Henri Konan Bédié.

Le jeudi dernier en Guinée, Roger Bamba, un opposant à Alpha Condé mourait en prison. Alors qu’il était en détention depuis le mois de septembre, Roger Bamba, militant de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) est mort dans des conditions imprécises. Ses proches ont tout de suite dénoncé la maltraitance et de mauvaises conditions de détention. Même si les autorités guinéennes se sont évertuées à démonter le contraire, son décès a de nouveau fait place à la controverse dans une Guinée fragilisée par le nouveau mandat d’Alpha Condé.

La Côte d’Ivoire qui veut amorcer un nouveau départ après l’investiture de Alassane Ouattara et la nomination d’un ministre de la réconciliation nationale ne peut pas se donner le luxe de voir pareille situation se produire. Le RHDP au pouvoir a tout aussi intérêt à y mettre du sien au risque de voir la mission confiée à Kouadio Konan Bertin devenir impossible. Il n’y a plus qu’à prier pour le rétablissement de Maurice Guikahué et surtout souhaiter une célérité dans la justice afin que les innocents recouvrent la liberté.

