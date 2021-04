Côte d’Ivoire: mauvais comportements dans les hôpitaux publics, il doit avoir un manuel de procédures claires

Le journaliste-écrivain et éveilleur de consciences André Silver Konan a fait une proposition qu’il a qualifiée de “naïve”, pour mettre fin aux mauvais accueils et traitements de certains usagers dénoncés, dans certains hôpitaux publics ivoiriens.

La proposition fait suite au tollé qu’a suscité la mort de deux bébés jumeaux au Centre hospitalier et universitaire de Cocody (CHU) et dont la presse et les réseaux sociaux se sont faits de larges échos, ces derniers jours.

“Pour régler le problème des mauvais comportements dans les hôpitaux publics, il doit avoir un manuel de procédures claires”, a déclaré André Silver Konan, sur sa page officielle Facebook.

“Qui doit faire quoi, sous l’autorité de qui ? Cela doit partir de l’agent d’accueil au directeur de l’hôpital. Et ces procédures doivent être bien visibles par tous. De sorte que chaque usager sait à qui il s’adresse et qui n’a pas fait quoi dans la chaîne de procédure”.

“Et il appartient au ministère de la Santé d’exiger, de valider et de contrôler ces procédures. C’est ma naïve proposition”, a précisé André Silver Konan.

Notons que le journal Générations Nouvelles a vigoureusement dénoncé l’affaire des jumeaux du couple Moro, morts, faute de soins, au CHU de Cocody.

“Ils ont mis ma femme sous traitement pour faire passer la grossesse sans mon consentement. Dieu merci, mes enfants sont sortis vivants. Ils n’étaient pas morts, ils pleuraient. Ils avaient besoin d’oxygène et de couveuse. La sage-femme envoie mes enfants dans la salle d’accouchement. Elle me dit qu’on appelle le pédiatre, il ne décroche pas et que c’est ce dernier qui doit venir faire des analyses pour voir s’il y a oxygène ou couveuse”, avait relaté le père victime.

Celui-ci a été reçu par le directeur du CHU et le nouveau ministre de la Santé. Une enquête a été ouverte.

Ivoir’Soir.net

Comments

comments