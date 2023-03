Côte d’Ivoire: Mme Ouattara insiste sur le caractère non lucratif de l’ Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

L’ Hôpital Mère-Enfant de Bingerville a 5 ans. Dans le souci de marquer l’évènement, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a offert un cocktail aux membres du Conseil d’Administration, à la direction et au personnel de l’Hôpital Mère-Enfant, le mercredi 22 mars 2023.

La cérémonie s’est déroulée dans le réfectoire de l’établissement et a enregistré la présence de l’ensemble des équipes. Terminant la série des allocution, Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a félicité l’équipe dirigeante et le personnel médical de l’HME pour l’excellence du travail réalisé au cours de ces 5 ans durant. Ce travail, selon elle, a permis à ce jour à l’hôpital de jouir d’une renommée internationale.

La Présidente de la Fondation Children Of Africa a également insisté sur le caractère non lucratif de l’Hôpital. A ce titre, elle a indiqué que l’HME de Bingerville n’a pas pour vocation de générer des profits pour la Fondation Children Of Africa ou pour le Conseil d’Administration qui travaille bénévolement. Bien avant l’épouse du Chef de l’Etat, l’honneur est revenu à M. Hachim Diop, Directeur Général de l’HME de Bingerville de planter le décor de la cérémonie.

Ce dernier a profité de l’occasion pour révéler les chiffres des activités de l’HME après 5 ans d’exercice pour le plus grand bien des populations. En effet, il a révélé que ce sont 4.000 personnes que l’hôpital a reçu dans le cadre de sa mission durant ces 5 années. L’hôpital a également enregistré 5.000 naissances vivantes. Il a accueilli 58 missions chirurgicales et médicales. L’HME, ce sont plus de 500 personnes qui travaillent au quotidien pour offrir des soins de qualité aux populations.

Le Pr. Goué Yapo, porte-parole du personnel, a remercié Madame Dominique Ouattara de leur avoir offrir la chance de travail dans un cadre aussi valorisant que l’HME de Bingerville. Il a insisté sur les performances de l’hôpital qui aujourd’hui, accueille des étudiants en médecine dans le cadre de leur recherche et des médecins étrangers. Au nom de l’ensemble du personnel, il a promis tout mettre en œuvre pour maintenir le cap de la recherche de la perfection. Notons pour terminer que le personnel de l’HME a offert un cadeau à Madame Dominique Ouattara. Un cocktail a mis fin à cette cérémonie.