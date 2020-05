Côte d’Ivoire : Premier Ministre se porte bien

Premier Ministre se porte bien.

Contrairement aux rumeurs sur l’état de santé de Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, nous apprenons ce soir qu’il va bien.

L’annonce a été faite par le Ministre Sidi Tiemoko Touré, Porte-parole du gouvernement :

« Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a subi en France, en plus d’une coronarographie, une opération courante avec pose d’un stent. Il se porte bien »

Amadou Gon Coulibaly-Etat de santé-Ce que disait un lanceur d’alertes

“Contrairement aux démentis officiels du Gouvernement ivoirien, Chris Yapi vous dit avec la plus grande certitude que le premier ministre Amadou Gon-Coulibaly est dans le coma et sous assistance respiratoire. Son pronostic vital est engagé et le déclin semble irréversible. Le coronavirus dont il a été victime a malheureusement altéré l’état de son cœur fragile. Le Président Ouattara s’apprête à aller à Paris le dimanche 10 mai pour décider avec la famille biologique du sort du premier ministre Gon Coulibaly. Ils vont devoir répondre à cette douloureuse question : faut-il le débrancher ou le laisser survivre dans un état végétatif pour le reste de sa vie ? La décision sera prise lors de ce voyage. Le Président Ouattara semble-t-il est totalement consterné. L’intérimaire Hamed Bakayoko est aux aguets et ne veut pas lâcher la Primature, mieux il veut s’imposer comme le candidat du RHDP à la présidentielle. Je certifie sur l’honneur que ce qui est écrit est strictement authentique. Toute tentative de négation est vaine. Il n’y a que quelques jours d’attente pour que la vérité éclate aux yeux de tous !”. Première étape de ces jours dont parle Chris Yapi ici, le voyage du président Alassane Ouattara prévu ce dimanche 10 mai sur Paris.

Attention au Fak new!

