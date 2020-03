Côte d’Ivoire : suspensions de tous vols en provenance des pays ayant enregistré plus de 100 du COVID-19

Tous les vols en provenance des pays ayant enregistré plus de 100 cas de coronavirus (COVID-19) seront suspendus, à partir de jeudi à minuit, a révélé, mercredi, à Abidjan, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé, après une visite sur le site de confinement des passagers venus d’Europe. Dr Aka Aoulélé était présent dans les locaux de l’Institut de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory, en compagnie de deux collègues du gouvernement à savoir les ministres de la Salubrité et de l’Assainissement, Anne-Désirée Ouloto et de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Dans la même veine, le premier responsable de la santé en Côte d’Ivoire.

