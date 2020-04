Côte d’Ivoire : “tous les quartiers d’Abidjan sont aujourd’hui touchés par le coronavirus”

La pandémie est généralisée à Abidjan. Il y a deux semaines on était sur deux épicentres, Marcory et Cocody. Les différents résultats que nous avons eus au niveau du grand Abidjan, on voit que pratiquement tous les quartiers d’Abidjan sont aujourd’hui touchés par le coronavirus.

Donc on sort de cette notion de Marcory et de Cocody avec des connotations qui ne sont pas toujours réelles et on se retrouve dans tout Abidjan ». C’est ce qui ressort du point réel de la situation de l’évolution de la pandémie à Covid-19, point fait par le chef du service des maladies infectieuses et tropicales, Pr.

Paul Serges Eholié, sur le plateau du journal de 13h du dimanche. Par cette information, il informe l’ensemble de l’opinion sur le fait que toutes les communes sont concernées par la propagation du Coronavirus. Il a aussi insisté sur le suivisme sanitaire sur le fait que nul n’est à l’abri. Par la même occasion, il a exhorté les populations au respect des mesures. Notamment la distanciation sociale qui est primordiale avant le port du masque qui est une stratégie additionnelle.

Afriksoir

