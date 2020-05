Côte d’Ivoire: tout sur le mal dont souffre le ministre Abinan, le vice-président Duncan à son chevet

Abidjan.net en sait davantage maintenant sur le mal qui a conduit le ministre de l’Emploi et de la Protection civile à l’hôpital. Pascal Kouakou Abinan, selon un communiqué émanant de ses services, a été victime d’un « malaise consécutif à une grosse fatigue » suite auquel il a été interné à la polyclinique Farah d’Abidjan Marcory. Le ministre, président du Conseil régional de l’Indénié-Djuablin, a été conduit dans cette polyclinique dans la nuit du vendredi 1er mai au samedi 02 mai pour y recevoir des soins.

Le communiqué situant sur son état de santé précise que le patient se porte mieux au moment où nous mettions sous presse, contrairement aux informations faisant le tour des réseaux sociaux et annonçant son pronostic vital engagé. « Il se porte mieux et a même reçu, ce dimanche (3 mai 2020, Ndlr), la visite du Vice-président de la République, Son Excellence Daniel K. DUNCAN et du ministre de la Santé, Dr Eugène Aka AOUELE ».

Ledit texte fait noter que tous les tests effectués sur le ministre ont été négatifs au covid-19. « M. Pascal K. ABINAN observe une période de repos et reprendra du service au plus vite, ont rassuré les médecins. », dixit les services du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale pour situer l’opinion sur l’état de cet autre membre du gouvernement.

Soulignons que le même samedi 2 mai 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a effectué un voyage en France pour subir, lui-aussi, un contrôle médical après avoir présidé, la veille, la cérémonie de la fête du travail. Laquelle a impliqué au premier plan le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale à charge du dialogue social avec les Centrales syndicales.

