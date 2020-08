Côte d’Ivoire : un important don de matériels roulants au ministère de la santé et de l’hygiène publique

Ce sont au total 84 véhicules (21 ambulances et 63 véhicules de liaisons) qui ont été offerts par Dr AKA Aouélé, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, le jeudi 30 juillet 2020 aux structures décentralisées du Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique et aux Forces Armées de Cote d’Ivoire (FACI) à travers la Direction des Infrastructures, de l’Equipement et de la Maintenance (DIEM).

“Ce don a pour objectif de renforcer leurs actions contre la Covid-19”,a précisé Dr Aka Aouele.

Sapel MONE

