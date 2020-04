Côte d’Ivoire : Voici les profils des personnes infectées par le Coronavirus

Le ministère ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé le 31 mars 2020, 168 cas testés positifs, 159 provenaient d’Abidjan. En Côte d’Ivoire, la maladie frappe indistinctement enfants, adolescents, jeunes gens, jeunes filles et adultes.

1 garçonnet, âgé de moins de 5 ans.

3 enfants, de sexe masculin dont l’âge varie de 5 à 14 ans.

7 adolescents et 3 adolescentes, dont l’âge varie entre 15 et 24 ans

18 hommes âgés entre 35 et 44 ans

16 femmes, les plus infectées étaient celles dont l’âge varie entre 45 et 59 ans.

3 hommes de plus de 60 ans

1 femme de plus de 60 ans.

Source : Rapport de l’OMS sur le Covid-19 en Côte d’ivoire au 30 mars 2020

