COVID-19 : 194 cas confirmés en Côte d’Ivoire

Ce Jeudi 02 Avril 2020, quatre (04) nouveaux cas d’infection à COVID-19 ont été enregistrés sur 81 échantillons prélevés, portant à cent quatre-vingt-quatorze (194), le nombre total de cas confirmés.

Nous notons également ce jour six(6) nouveaux guéris, portant ainsi le nombre total de malades guéris de la maladie à coronavirus à quinze (15) et un (1) décès.

C’est le lieu de rappeler le cas des personnes rentrées en Côte d’Ivoire avant l’interdiction des vols qui s’étaient engagées à s’auto-confiner à leur résidence à Abidjan.

Toutefois, au cours des vérifications effectuées par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en coordination avec les préfets et la police, il est apparu que certaines de ces personnes se trouvent aujourd’hui dans des villes de l’intérieur de la Côte d’ivoire, contrairement à leur engagement.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, deux(2) d’entre elles, localisées à Korhogo et à Duékoué ont été retrouvées et acheminées en toute sécurité à Abidjan pour être mises à la disposition des services de santé pour des tests médicaux

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique informe, la population qu’il dispose de moyens efficaces de recherche pour localiser toutes les personnes qui ne respecteraient pas les mesures adoptées par le gouvernement, notamment celles relatives à l’auto-confinement et à l’interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l’intérieur du pays.

Le gouvernement à travers le Ministère de la Santé remercie et félicite tous les acteurs du système de santé, pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie.

Ministère de la Santé

