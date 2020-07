Covid-19 : 298 nouveaux guéris et 2 décès en Côte d’Ivoire

Le dernier point de presse du Gouvernement sur la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus fait état de 15 596 cas confirmés dont 10 178 personnes guéries, 96 décès et 5 322 cas actifs à la date du 26 juillet 2020 . Les précisions du Dr Aka Dr Eugène AKA AOUELE.

« Point de la situation de la COVID-19 au 26/07/2020 »

“Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jour dimanche 26 juillet 2020, 102 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 447 échantillons prélevés soit 7% de cas positifs, 298 guéris et 2 décès.

Nous avons déploré 2 décès ce jour. Il s’agit de deux patients âgés de 69 ans et 51 ans décédés au Service des Maladies infectieuses et Tropicales du CHU de Treichville. Le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique présente ses condoléances aux familles éplorées. A la date du 26 juillet, la Côte d’Ivoire compte donc 15 596 cas confirmés dont 10 178 personnes guéries, 96 décès et 5 322 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 95 105″, a-t-il indiqué.

