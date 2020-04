Covid-19 : 323 cas confirmés, 41 guéris et 3 décès en Côte d’Ivoire

COVID_19 : Point de la situation de la maladie à coronavirus (COVID-19) du 6 Avril 2020.

Ce lundi 6 Avril 2020, 62 nouveaux cas d’infection à COVID-19 ont été enregistrés, portant à 323, le nombre total de cas confirmés.

Nous notons à ce jour, 4 nouveaux cas guéris de la maladie à coronavirus, portant ainsi le nombre total à 41.

La répartition des 62 nouveaux cas confirmés de ce jour, se fait comme suit:

58 cas à Abidjan, avec plus de cas dans le district sanitaire de Cocody, Bingerville et Treichville Marcory.

Et 4 cas à l’intérieur, plus précisément à Adiaké.

Cependant il existe des cas positifs dans plusieurs autres communes de la ville d’Abidjan.

Au total, nous enregistrons à ce jour 323 cas confirmés, 41 guéris et 3 décès.

C’est le lieu de rappeler à la population et surtout aux personnes présentant des maladies chroniques, qu’il est important de respecter les mesures barrières, et aussi, de réduire vos déplacements le plus possible, voire rester à la maison.

Aussi, nous recommandons le port du masque pour vous protéger et protéger les autres lors de vos différents déplacements.

Le Ministère de la Santé renouvelle à la population don appel au respect strict des mesures de prévention pour lutter efficacement contre cette pandémie.

Source : Ministre de la Santé

