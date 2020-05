Covid-19: la Côte d’Ivoire a enregistré 47 nouveaux cas, 38 guéris et 00 décès ce jour

Le Gouvernement ivoirien a annoncé 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 873 échantillons prélevés soit 5,3% de cas positifs, 38 guéris et 00 décès. C’était au cours de la conférence de presse du point quotidien tenu ce lundi 25 mai 2020 à Abidjan.

À en croire les autorités sanitaires ivoiriennes, le pays compte désormais 2 423 cas confirmés dont 1 257 personnes guéries, 30 décès et 1 136 cas actifs à ce jour. Le nombre total d’échantillons passe ainsi à 24 317.

Face à ces chiffres, le gouvernement invite, les populations à intégrer dans leurs habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors de leurs déplacements, pour se protéger et protéger les autres.

“Toutefois, il ne faut pas oublier que le masque n’est efficace que s’il est associé à un lavage fréquent des mains à l’eau et au savon. Par ailleurs, devant l’apparition de signes tels que: la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits tels que 101, le 119, le 125 et le 143 ou de vous rendre dans un centre d’accueil et de dépistage” précise les responsables sanitaire.

