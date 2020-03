Covid-19: le Burkina receptionne plus de 100 000 masques, et des combinaisons de protection à usage médical venus de la Chine

100 000 masques, 20 000 kits de test réactifs et 1 000 combinaisons de protection à usage médical et d’écrans faciaux au bénéfice de chacun des 54 pays africains. C’est le don fait par le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur d’Ali Baba. Le lot du Burkina a été réceptionné ce samedi à l’aéroport de Ouagadougou par les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères et de la coopération Seydou Sinka et de la Santé, Dr Wilfried Ouedraogo ainsi que l’ambassadeur de Chine au Burkina, Li Jian.

“C’est un don qui arrive à point nommé et va aider les techniciens du ministère de la Santé dans la lutte contre le Coronavirus”, a indiqué Seydou Sinka, SG du ministère des Affaires étrangères.

Et Dr. Wilfried Ouedraogo, SG du ministère de la santé de salue ce geste qui va permettre à leurs services de renforcer leurs actions et assurer une continuité dans l’approvisionnement et la disponibilité des équipements. Le lot d’équipements sera remis à la coordination pour la riposte contre la pandémie, a-t-il souligné.

“C’est un heureux moment de voir l’atterissage de ce cargo avec 100 000 masques, 20 000 kits de test réactifs et 1 000 combinaisons de protection à usage médical et d’écrans faciaux destiné au Burkina. C’est un engagement d’un particulier chinois. L’appui de la Chine va se poursuivre a promis notamment dans le domaine technique et l’appui au corps médical dans la lutte contre le Covid-19. Je suis convaincu que le Burkina va venir à bout de cette maladie” a affirmé l’ambassadeur chinois Li Jian.

Alibaba, fondé par Jack Ma, est un géant chinois intervenant dans le domaine du commerce électronique.

Radio Oméga

