Covid 19: mis en quarantaine à l’INJS, les passagers en provenance de paris crient au scandale

Arrivés hier sur un vol en provenance de Paris de centaine d’ivoiriens sont confinés à l’injs attendant d’être pris en charge pour des testes au coronavirus.

Ce matin ces passagers confinés à l’injs crient au scandale et veulent rentrer chez eux.

Selon les témoignages reçus aucune disposition n’est prise pour faciliter leur prise en charge et sont livrés à eux même depuis leur arrivée en Côte d’Ivoire.

” Depuis nous sommes arrivés il n’y a personne, on n’a même pas encore bu de l’eau” .

” On laisse rentrer les familles des ministres et des artistes chez eux et nous on nous garde ici , c’est pas normal, on veut rentrer chez nous”.

Tandis que certains se plaignent du manque d’hygiène et de la petitesse des chambres, d’autres menacent de tout casser si rien n’est fait.

Face à tous ceux-ci les ivoiriens attendent la réaction du gouvernement.

Et t’est- ce une bonne idée de la part du gouvernement de laisser toutes ces personnes entrer au pays si les mesures de prise en charge n’étaient pas au beau fixe?

Nous y reviendrons .

