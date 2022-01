Covid-19/ Omicron : des cas positifs de ce variant “plus transmissible mais moins virulent” enregistrés en Côte d’Ivoire

Le directeur de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, le professeur Mireille Dosso, a informé de l’existence en Côte d’Ivoire du variant Omicron de la Covid-19, dont 78 cas positifs ont été détectés dans le pays.

C’était le mardi 04 janvier 2022 à Abidjan, à l’occasion de la tribune d’échanges “Tout savoir sur” organisée par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG).

« A partir du 15 décembre, on s’est aperçu qu’il y a une émergence de variant Omicron. Sur 134 échantillons testés, on a eu 78 échantillons positifs pour le variant Omicron », a révélé Mireille Dosso, précisant que jusqu’à cette date, les différents cas de Covid-19 dans le pays étaient essentiellement dus au variant Delta.

Le directeur de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire a expliqué que “le variant Omicron a la particularité d’être beaucoup plus transmissible, mais moins virulent”.

Elle a souligné que l’étude des variants qui circulent en Côte d’Ivoire a commencé depuis le mois de juillet 2021, avec l’installation à l’Institut, par le gouvernement, d’un laboratoire de séquençage à haut débit d’une valeur de 1,5 milliard de FCFA.

Le directeur général de l’Institut national d’Hygiène publique (INHP), le Pr Bénié Bi Vroh Joseph a, pour sa part, indiqué trois recommandations à suivre, afin de lutter contre la pandémie de Coronavirus et ses variants. Notamment, se faire dépister en cas de signes (courbatures, rhume, mal de tête, mal de gorge, etc.) et éviter l’automédication – puis se faire vacciner et inviter son entourage à le faire également. Il a insisté sur l’observance des mesures barrières même si l’on est vacciné.

Bénié Bi Vroh Joseph a rassuré sur la disponibilité de doses de vaccins. « Il y a au moins 7 millions de doses encore en réserve pour vacciner, et nous continuerons d’en recevoir. Venez-vous faire vacciner, il y en a suffisamment pour tout le monde. Ceux qui n’ont pas encore fait leur deuxième dose, venez-vous faire vacciner pour renforcer votre immunité », a-t-il encouragé.

Et d’ajouter que jusqu’à ce jour, aucun décès dû aux différents vaccins n’a été constaté en Côte d’Ivoire.

9 274 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en décembre 2021, contre 427 cas en novembre et 1 044 en octobre 2021.

A la date du 3 janvier 2022, la Côte d’Ivoire dénombrait 72 777 cas confirmés de Covid-19 sur 1 243 063 soit 5,8% de taux général de positivité, dont 62 949 guéris et 721 décès.

Comments

comments