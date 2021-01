Décès dans les hôpitaux publics en Côte d’Ivoire: Dr Aka Aouéle accuse “NOVELAS”

En Côte d’Ivoire, le Ministère de la santé et de l’hygiène publique dénonce une mauvaise qualité de prestation des agents en services dans les hôpitaux publics .

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique n’apprécie pas la qualité du service des agents de santé dans les hôpitaux publics. En effet dans les hôpitaux publics, le mauvais accueil des patients, la mortalité maternelle, néonatale et infantile constituent aujourd’hui un véritable problème de santé publique. Dans une Note de Service en date du 15 janvier dernier, le ministère de la santé et de l’hygiène publique dénonce la mauvaise prestation des agents de santé. Le ministère dénonce le mauvais accueil, les retards et absences aux postes de travail des agents.

Selon le ministre de la santé et de l’hygiène publique, cette situation serait due à la présence de poste de télévision dans les salles de garde. Pour renforcer la qualité de service des agents de santé, le ministère recommande la suppression des postes de télévision des salles de garde dans tous les hôpitaux publics en Côte d’Ivoire.

Alors que les postes de télévision sont destinés à la sensibilisation sous les préaux dans les hôpitaux, force est de constater que les salles de garde sont devenues aujourd’hui des salles de cinéma.

Sapel MONE

Comments

comments