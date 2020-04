Didier Raoult fataliste : « Personne ne sait tester le coronavirus, Emmanuel Macron le sait très bien »

700 000 TESTS PAR SEMAINE POUR RIEN ?

Avec le Covid-19, les polémiques se multiplient : les traitements, le vaccin, mais en premier lieu les masques et les tests. Dans son numéro du jeudi 30 avril, Paris Match publie une interview du professeur Didier Raoult dans laquelle il affirme qu’Emmanuel Macron « sait très bien » que « personne ne sait tester le coronavirus ».

La foi en l’hydroxychloroquine et la saisonnalité qui pourrait, selon lui, stopper l’épidémie de coronavirus, sont les deux principales idées que le professeur Didier Raoult ne cesse de marteler. L’efficacité de son traitement, il estime l’avoir démontrée dans une étude qu’il avait présentée en exclusivité à Emmanuel Macron le 9 avril dernier. Le président avait fait le déplacement à Marseille pour découvrir le travail de celui qu’il a qualifié peu après de « grand scientifique ». Un « sachant » qui a toute son oreille depuis le début de la crise au sujet notamment des traitements, mais aussi des tests.

« En 2003, j’ai écrit un rapport sur les risques épidémiques, tiré de mes observations sur la réaction chinoise face à l’épidémie du Sras. Ici, en vingt ans, ils n’ont rien appris. Résultat, personne ne sait tester le coronavirus. Cela, Emmanuel Macron le sait très bien », explique Didier Raoult dans une interview qui sera dévoilée en intégralité jeudi 30 avril dans les colonnes de Paris Match. Un entretien publié deux jours après l’annonce d’Édouard Philippe, qui a expliqué devant l’Assemblée nationale qu’après le 11 mai, 700 000 tests seraient réalisés par semaine. Didier Raoult ne s’en prend pas seulement à la réalisation des tests, mais aussi au conseil scientifique chargé de conseiller l’exécutif dans la crise. Il l’avait quitté fin mars. « On ne peut pas mener une guerre avec des gens consensuels. Le consensus, c’est Pétain. Insupportable. On ne peut pas décider de cette manière. Ces personnes ne savaient pas de quoi elles parlaient ! Et chacun poussait ses billes en avant. Il fallait faire plaisir, représenter l’Institut Pasteur, l’Inserm, etc », explique dans le magazine celui qui affirme qu’il « n’y a rien de fiable scientifiquement là-dedans ».

Le vaccin ? « Un défi idiot » pour Didier Raoult

Pour lui, l’espoir résiderait dans le traitement dont il vante l’efficacité depuis plusieurs mois, et non pas dans l’élaboration d’un vaccin. « Les vaccins ne sont pas toujours la bonne solution. Trouver un vaccin pour une maladie qui n’est pas immunisante… c’est même un défi idiot. (…) La chance qu’un vaccin pour une maladie émergente devienne un outil de santé publique est proche de zéro. On peut avoir des surprises mais je suis sceptique », indique celui qui avait au départ douté que l’épidémie fasse plus de 10 000 morts en France. Or le cap des 20 000 décès a très largement été dépassé. Dans Paris Match, Didier Raoult fait un petit mea culpa, mais refuse quelque peu pour le moment de « qualifier la situation de grave ». Un constat différent de celui du président qui a affirmé dès le 16 mars dernier que « nous sommes en guerre ». Un combat pas encore terminé, alors que le plan de déconfinement vient seulement d’être annoncé.

