Dossier chloroquine : pharmanova obtient l’autorisation de produire de la chloroquine au VITIB

Nous nous félicitons de la récente décision du gouvernement de passer à la phase production de chloroquine en côte d’ivoire, décision prise lors du dernier conseil national de securit !

Ainsi, selon une source proche du ministère de la sante, c’est par deux courriers dates du 7 avril que l’airp (autorite ivoirienne de regulation pharmaceutique) a accordé à une entreprise du nom de pharmanova, installée au vitib (zone franche de Grand-Bassam), l’autorisation de produire de la chloroquine, de l’azithromycine, et du paracétamol, les trois remèdes qui semblent remporter les suffrages pour le traitement du covid19, en attendant (éventuellement) mieux !

Félicitations au gouvernement pour cette décision qui va placer la cote d’ivoire au rang de pays producteur de ces médicaments devenus des denrées rares et recherchées.

C’est évidemment une occasion unique de prévenir d’éventuelles ruptures de médicaments, ce qui garantira une bonne maitrise du ratio de mortalité de cette pandémie au niveau local.

De plus cela positionnera positivement notre pays au plan international.

Big up pharmanova et au ministère de la sante pour cette décision salutaire et raisonnable.

Au travail maintenant, on vous regarde !

Boyo Boyo News 24

Comments

comments