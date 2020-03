Emmanuel Macron: “La France n’est qu’au “début de la crise” du coronavirus mais “l’État tient”

La France n’est qu’au “début de la crise” de la pandémie de coronavirus mais “l’État tient”, a insisté vendredi le président Emmanuel Macron. La porte-parole du gouvernement a jugé “assez probable” la prolongation du confinement de quinze jours instauré en France.

Une nouvelle Cellule interministérielle de crise, chargée d’examiner les aspects sanitaires, de contrôle et de continuité de l’économie, s’est tenue, vendredi 20 mars au sous-sol du ministère de l’Intérieur. À cette occasion, le président Emmanuel Macron a insisté sur le fait que la France n’était qu’au “début de la crise” de l’épidémie de coronavirus. “Nous avons pris des mesures exceptionnelles pour absorber cette première vague”, a-t-il déclaré avant d’assister ensuite à un conseil de défense. “La crise mobilise tous les aspects de la vie de la nation”.

“L’État tient, nous serons dans la durée au rendez-vous”, a-t-il assuré en remerciant ses ministres d’être là “matin, midi et soir et nuitamment”.

Le chef de l’État s’est ensuite agacé de ceux qui critiquaient la gestion de la crise par l’exécutif, en lançant : “Je félicite ceux qui avaient prévu la crise une fois qu’elle a eu lieu”. “La France a activé ses dispositifs d’alerte avant même que l’OMS sonne le tocsin”, a-t-il fait valoir.

Le président a enfin salué la mobilisation de l’État à tous les niveaux et demandé à ses ministres d’être “le plus réactif possible”. Pour mieux anticiper, il a mis en place une cellule d’anticipation qui doit “identifier les prochains défis qui seront les nôtres à J+8, J+15 et J +un mois”.

Vers une prolongation de la période de confinement

De son côté, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a indiqué, vendredi, qu’il était “assez probable” que la période de confinement de quinze jours instaurée en France pour freiner la propagation du coronavirus sera prolongée. ‘Mais la mise en place d’un couvre-feu n’est “pour l’instant pas envisagée”, a-t-elle dit sur BFMTV et RMC.

“On a une période d’incubation du virus qui est de 14 jours au maximum et nous savons que c’est à partir de là, quand on regarde ce qui s’est passé dans d’autres pays, qu’on a commencé à ralentir le nombre de nouveaux cas. Donc, il faut vraiment casser cette chaîne de transmission. C’est la raison pour laquelle on devra sans doute examiner une prolongation du confinement”, a justifié la porte-parole du gouvernement.

