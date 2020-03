Faso / Coronavirus: après la vice présidente de l’Assemblée Nationale,le Ministre de l’Education Nationale testé positif

Le Coronavirus a atteint le sommet de l’Etat burkinabé après la vice présidente de l’Assemblée nationale, qui n’a malheureusement pas survécue. Le ministre de l’Education Nationale du Burkina Faso vient d’être testé positif au Coronavirus.

Il a lui-même fait cette annonce ce matin sur sa page Facebook. Le Pr Stanislas Ouaro révèle avoir été contrôlé positif au COVID 19 selon des résultats d’un prélèvement établi ce 19 mars 2020.

« A la suite de différents symptômes grippaux apparus lundi 16 et mardi 17 mars 2020, je me suis fait prélever par des agents de santé habilités le mercredi 18 mars 2020. Le diagnostic reçu dans la soirée du 19 Mars 2020 a révélé que je suis positif au coronavirus (covid19) », a-t-il annoncé.

Tout en précisant qu’il ne présente pas de symptômes nécessitant une hospitalisation, le Ministre a fait savoir qu’il doit rester en isolement. « Ne présentant pas de symptômes nécessitant une hospitalisation, je dois rester en isolement pendant quelques jours selon le protocole médical (en attendant un nouveau test négatif), pour éviter toute transmission du virus », a rassuré le Pr Stanislas Ouaro.

Il a même profité pour rappeler aux populations les dispositions à prendre afin d’éviter toute contamination. « Je profite de l’occasion pour une fois de plus rappeler à nos compatriotes d’adopter des gestes simples pour vous protéger et protéger les autres. Lavez-vous les mains très régulièrement avec du savon ou un désinfectant, Toussez ou éternuez dans votre coude, Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le et saluez sans vous serrer la main », a-t-il conseillé.

7 INFO

Comments

comments