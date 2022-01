Fonds de soutien Covid19 : des opérations d’un montant total de 41,741 milliards de FCFA réalisées au 31 décembre 2021

Au cours de l’exercice 2021, les quatre fonds Covid-19, notamment le Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises (FSGE), le Fonds de Soutien aux PME (FSPME), le Fonds d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel (FASI) et le Fonds de Solidarité et de Soutien d’Urgence Humanitaire (FSS) ont réalisé des opérations d’un montant total de 41,741 milliards de FCFA au 31 décembre 2021.

L’état d’exécution des fonds Covid-19 a été fait par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, le mercredi 26 janvier à Abidjan au sortir du Conseil des ministres.

S’agissant du Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises (FSGE), Amadou Coulibaly a expliqué que 44 entreprises ont bénéficié des concours financiers pour un montant de 8,53 milliards de FCFA. “Au total, 137 entreprises ont reçu l’appui du FSGE, pour un montant total de 31,644 milliards de FCFA, depuis la mise en place de ce Fonds”, a-t-il indiqué.

Au niveau du Fonds de Soutien aux PME (FSPME), ce sont 269 PME qui ont bénéficié du soutien du FSPME pour un montant total de 7,981 milliards de FCFA, portant ainsi

à 859, le nombre de PME bénéficiaires des concours financiers du FSPME d’un montant global de 43,531 milliards de FCFA, depuis la mise en place de ce Fonds.

Quant au Fonds d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel (FASI), 57 743 acteurs du secteur informel ont bénéficié des subventions du FASI pour un montant de 14,435 milliards de FCFA et 2 milliards de FCFA ont été provisionnés, en appuis spécifiques, pour soutenir 8 000 unités de production informelle dans le Nord du pays.

Depuis sa mise en place, le FASI a octroyé 34,035 milliards de FCFA à 137 924 acteurs du secteur informel impactés par la COVID-19, a soutenu le porte-parole du gouvernement.

Pour ce qui est du Fonds de Solidarité et de Soutien d’Urgence Humanitaire (FSS), les opérations réalisées se sont chiffrées à 10,798 milliards de FCFA au profit de 136 810 ménages vulnérables et de 1 899 travailleurs mis au chômage, portant ainsi le nombre total de bénéficiaires depuis la mise en place du fonds, à 331 055 ménages vulnérables et à 20 808 travailleurs mis au chômage du fait de la Covid-19, pour un montant total de 49,334 milliards de FCFA.

Par ailleurs, a ajouté Amadou Coulibaly, des familles indigentes de personnes décédées du fait de la Covid-19 ont été assistées.

Outre les opérations des quatre fonds, a-t-il poursuivi, 21,115 milliards de FCFA ont été décaissés au titre du Programme d’Urgence Agricole (PURGA) pour soutenir les activités des filières agricoles.

Ces interventions de 2021, a-t-il affirmé, portent à 66,115 milliards de FCFA, le montant total des financements du PURGA depuis sa mise en place.

Comments

comments