Il suffit de mettre un peu de dentifrice dans les toilettes : c’est la solution à un problème que nous avons tous￼

Indispensable à une bonne hygiène bucco-dentaire, le dentifrice est présent dans tous les foyers. Mais ce produit se dote d’une polyvalence surprenante : il n’est pas seulement utile pour nous offrir des dents saines et une haleine fraîche, on peut l’employer pour bien d’autres utilisations à la maison. Il est autant capable de nettoyer les sanitaires que de désinfecter la semelle de vos baskets. Et, vous pouvez l’utiliser même dans certains endroits insolites, comme la cuvette des toilettes. Oui, cela vous étonne sûrement, mais c’est un précieux allié pour désinfecter cette zone souvent en proie à la saleté et aux mauvaises odeurs. Découvrez le pouvoir étonnant du dentifrice !

Comment désinfecter et désodoriser la brosse des toilettes ?

Lorsqu’il s’agit de faire le ménage à la maison, il est nécessaire d’avoir un maximum de ressources pour avoir un intérieur propre et lumineux. Voilà pourquoi, nous allons vous proposer une astuce géniale avec du dentifrice pour parfumer vos toilettes et éliminer les dépôts de tartre. Cela tombe à point nommé, puisque la majorité des gens appréhendent le nettoyage des toilettes. C’est effectivement une tâche ingrate et fastidieuse. Entre les résidus de calcaire, les taches jaunâtres et les odeurs d’urine insupportables, cet espace n’est jamais très accueillant. Pourtant, c’est l’une des pièces les plus fréquentées de la maison. Elle est ainsi sensée respirer la propreté et une hygiène irréprochable. Un mauvais entretien peut rapidement conduire à la prolifération des bactéries et des moisissures. Ce qui serait malsain, voire dangereux pour votre santé.

Vous êtes en quête de solutions naturelles pour nettoyer et parfumer vos toilettes? Finis les efforts inutiles, le gaspillage de temps et l’utilisation systématique des substances chimiques. Grâce à la technique du dentifrice et à d’autres astuces efficaces, vos toilettes seront toujours propres !

L’astuce du dentifrice pour nettoyer les toilettes



Nettoyer les toilettes

Nous allons vous montrer comment utiliser le dentifrice, afin que vous n’ayez plus à passer des heures à frotter et à nettoyer la salle de bain, en particulier les toilettes. Cette astuce va ainsi vous simplifier la vie !

Comme il est antibactérien, en l’utilisant dans les toilettes, vous pourrez éliminer les résidus pathogènes qui restent à la surface. De plus, comme il contient du fluor, il peut éradiquer toutes les taches de calcaire et de tartre, de la même façon qu’il le fait sur vos dents !

Cela dit, pour obtenir de meilleurs résultats, vous devez utiliser un nouveau tube de dentifrice, blanc de préférence. Coupez les bords inférieurs du tube des deux côtés. À l’aide d’une aiguille, faites quelques petits trous le long du dentifrice. Ouvrez légèrement le bouchon et placez-le directement dans la cuvette des toilettes. Laissez ainsi reposer pendant au moins 10 minutes, avant de le retirer et de tirer la chasse. Vous remarquerez immédiatement la différence : vos toilettes sont parfaitement propres et rafraichies !

Voici d’autres astuces pour garder vos toilettes propres et parfumées

Vos toilettes ne sentent pas bon? Voilà comment fabriquer votre propre pot parfumé !

Nul besoin de faire de faux frais en achetant un assainisseur d’air. Vous pouvez le concevoir vous-même à la maison. Vous n’aurez besoin que d’un contenant et de deux ingrédients peu coûteux, dont vous disposez sûrement déjà.

Mode d’emploi : versez 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un pot. Ajoutez la même quantité d’adoucissant. Gardez ce pot parfumé ouvert dans votre salle de bain pendant quelques heures durant la journée, et ce quotidiennement. Fermez le couvercle le reste du temps.

N.B : on ne présente plus le bicarbonate de soude. Cette poudre blanche, naturelle et écologique, est dotée d’impressionnantes propriétés nettoyantes. Elle est également très prisée pour sa faculté à neutraliser toutes les mauvaises odeurs dans divers espaces de la maison. Cet ingrédient est donc très approprié dans la salle de bain et près des toilettes.

Nettoyer avec la brosse des toilettes

Pour nettoyer en profondeur la brosse de toilette, misez sur le duo suivant : alcool à friction et bicarbonate de soude. Versez l’alcool dans le porte-brosse WC et ajoutez 2 cuillères à soupe de la fameuse poudre blanche. Lebicarbonate de soude va absorber toutes les odeurs présentes, tandis que l’alcool à friction va tuer les bactéries incrustées.

Faites cette opération le plus souvent possible pour garder la brosse des toilettes toujours propre et opérationnelle.

Utilisez de l’huile essentielle dans la poubelle

Vous avez tendance à l’oublier, mais la poubelle des toilettes est un terrain très favorable à la saleté et aux bactéries. Il ne s’agit pas seulement de la vider, encore faut-il la désinfecter fréquemment pour qu’elle soit exempte de mauvaises odeurs.

Comment rafraîchir la poubelle efficacement? Une fois vidée et nettoyée, il suffit d’y verser à l’intérieur quelques gouttes d’huile essentielle. Le choix ne manque pas : vous pouvez alterner selon vos goûts. C’est un excellent moyen d’éviter que votre poubelle ne sente mauvais avant de la remplir à nouveau.

Éliminer l’odeur d’humidité des serviettes de bain

Si vos serviettes de bain ne sèchent pas correctement, elles peuvent vite développer une odeur de moisi assez désagréable qui risque d’embaumer toute la salle de bain.

Comment se débarrasser de ces mauvaises odeurs sur vos serviettes? Dans une bassine, faites-les tremper dans de l’eau chaude et ajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Remuez bien et laissez agir un moment. Mettez ensuite les serviettes dans la machine à laver comme d’habitude. Ensuite, séchez-les à l’air libre. Vous remarquerez que l’odeur de moisi a complètement disparu !

