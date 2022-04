Inaugurations tous azimuts d’infrastructures sanitaires : matérialisation d’un programme hospitalier de près de 850 milliards de FCFA

Abidjan, Depuis juillet 2021 à ce jour, c’est plus d’une dizaine d’infrastructures sanitaires construites ou réhabilitées qui ont été inaugurées par le Premier ministre Patrick Achi, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un programme hospitalier de près de 850 milliards de FCFA, prévoyant notamment la construction de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22 autres, ainsi que la construction et la réhabilitation de centaines d’établissements sanitaires de premier contact sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, au titre d’hôpitaux construits, de nouveaux Centres hospitaliers régionaux (CHR) et hôpitaux généraux (HG) ont vu le jour. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré, le 21 octobre 2021, le nouveau CHR d’Aboisso, d’un coût total de 30 milliards de FCFA, pour une capacité de 198 lits. Puis, c’était le tour, le 06 avril 2022, de celui de San-Pedro, d’un coût global de 29,1 milliards de FCFA pour une capacité de 110 lits. Deux jours plus tard, précisément le 08 avril 2022, il inaugurait le nouveau CHR d’Adzopé, d’un coût global de 29,5 milliards de FCFA pour une capacité de 200 lits. Quant aux nouveaux hôpitaux généraux (HG), le Chef du gouvernement a livré, le 06 avril 2022, celui de Méagui (Région de la Nawa, Sud-ouest), d’un coût global de 24,6 milliards de FCFA pour une capacité de 100 lits.

Sur la même période, d’anciens CHR, HG ou services ont été réhabilités. Ainsi, Patrick Achi a réceptionné, le 24 juillet 2021, la première phase de la réhabilitation du CHR de Daloa, d’un montant de 4 milliards FCFA et lancé en même temps les travaux de la deuxième phase des travaux de réhabilitation dudit CHR, d’un coût de 14 milliards FCFA pour une capacité, à terme, de 200 lits.

Le 16 juillet 2021, c’était la livraison de la 1ère phase de réhabilitation de l’hôpital général d’Adjamé, d’un coût estimé à 12 milliards de FCFA pour une capacité de 150 lits . Le 07 mars 2022, Patrick Achi accueillait la première phase des locaux de l’Hôpital général de Yopougon Attié réhabilités à hauteur de 22,5 milliards de FCFA pour une capacité de 123 lits.

Enfin, le Premier Ministre a inauguré le 27 octobre 2021, le Service de Gynéco-obstétrique du CHU de Treichville, réhabilité à hauteur de 3,6 milliards de FCFA pour une capacité de 70 lits.

Pour ce qui est du lancement des travaux de nouvelles infrastructures sanitaires, Patrick Achi a lancé ceux du Centre national de radiothérapie et d’Oncologie de Grand-Bassam, le 03 mars 2022. D’un coût estimé à 82 milliards de FCFA, ce centre de radiothérapie et d’oncologie médicale aura une capacité de 200 lits.

A côté des infrastructures achevées ou lancées, certaines sont en voie d’achèvement et seront très bientôt opérationnelles, selon le Chef du gouvernement.

Il s’agit du CHU d’Abobo d’une capacité de 600 lits, le plus grand du pays et hautement spécialisé, des CHR de Man, Bouaké, Katiola, Boundiali et Danané. Et enfin de l’Institut de Cardiologie de Bouaké. Pour Patrick Achi, ces infrastructures sanitaires viendront compléter ce tableau d’une carte sanitaire du pays enfin remise à niveau, pour le bien-être des pooulations. C’est ici la réalisation d’un pan de la Côte d’Ivoire Solidaire, si chère au Président de la République, Alassane Ouattara.

Ces nouveaux CHU, CHR, HG ou services de santé spécialisés construits ou réhabilités sont dotés d’équipement de pointe en termes d’imagerie médicale, de bloc opératoire, de réanimation, d’analyse médicale, de consultation, etc. pour offrir des soins de qualité aux millions d’Ivoiriens.

Guidés par la vision 2030 du Président de la République, le gouvernement, a rappelé Patrick Achi, redouble d’efforts pour bâtir une Côte d’Ivoire plus prospère et plus juste. Une Côte d’Ivoire où l’espérance de vie, par des efforts communs et la densification des infrastructures de santé, aura gagné 10 ans en une décennie, passant de 57 à 67 ans.

